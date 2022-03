Se Abel Ferreira fosse brasileiro já teria sido demitido do Palmeiras, diz Mancini

O aumento do número de treinadores estrangeiros nos principais times do futebol brasileiro foi tema de debate entre Belletti e Mancini, jogadores que fizeram careira nos principais clubes europeus, no Resenha ESPN.

Na entrevista, os convidados da atração aproveitaram para discutir a questão do tempo de trabalho dado aos treinadores estrangeiros em comparação aos técnicos brasileiros, usando como exemplo o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

"Os treinadores estrangeiros que estão hoje no Brasil, tem tido muito mais tempo para trabalhar do que os brasileiros. Um técnico que entra no Atlético-MG, por exemplo, e toma três porradas seria demitido", disse Mancini no Resenha, que vai ao ar às 22h desta sexta-feira na ESPN e no Star+.

"O Abel Ferreira no Palmeiras teve momentos difíceis, ficou no "cai, não cai"... se fosse brasileiro, teria sido demitido. Eu acho que a questão do tempo é bem menor."

Belletti, logo na sequência, aproveitou para comentar sobre a questão dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, dizendo que existem exemplos de bons trabalhos de técnico brasileiros também.

"Tem se dado muita ênfase para os técnicos estrangeiros trabalharem no Brasil. Eu acho legal isso, não vejo como uma coisa negativa. Mas não podemos deixar de lado os bons trabalhos feitos pelos técnicos brasileiros aqui, como o Renato Gaúcho, o Cuca.. Existem estrangeiros que vem pra cá e que não fazem um bom trabalho."

"É tão difícil trabalhar no Brasil, como na Europa também. Na Inglaterra, por exemplo, são pouquíssimos técnicos ingleses que fazem sucesso. Então é achar o equilíbrio", completou Belletti.

Mancini se destacou no futebol italiano durante sua carreira como jogador. Lá, ele atuou pela Roma e a Inter de Milão, conquistando uma Copa da Itália e a Serie A. No Brasil, o jogador foi tricampeão mineiro pelo Galo.

Belletti, por sua vez, esteve na campanha do penta da seleção brasileira em 2002, além de ter atuado pelo Chelsea e Barcelona no futebol europeu.