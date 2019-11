Schweinsteiger sugere Mourinho no Bayern e defende saída de Thomas Müller

Lendário jogador alemão se aposentou nessa temporada e já atuou sob o comando do português no Manchester United

A goleada sofrida pelo de Munique diante do Eintracht , por 5 a 1, no sábado (02) determinou a queda de Niko Kovac do comando do clube. Agora a equipe da Baviera está à procura de um novo treinador. O lendário ex-jogador do Bayern, Bastian Schweinsteiger foi perguntado sobre a possibilidade de José Mourinho assumir o comando do maior campeão alemão e ele deu o sinal positivo para o treinador português.

"Eu consigo imaginar o Mourinho na . Eu lembro que ele sempre me perguntava sobre o Bayern e a . Nos nossos jogos fora de casa sempre passava a Bundesliga na TV. Ele conhecia todos os jogadores, até dos clubes menores. Ele também estava aprendendo alemão. Ele não trabalhou na Bundesliga, então eu entendo que ele estaria tentado em assumir um trabalho na Alemanha", falou Schweinsteiger ao Bild.

Mourinho está sem trabalhar em um clube de futebol desde que foi demitido do , em dezembro de 2018. Schweinsteiger jogou sob o comando do português durante a temporada 2016/17, mas foi pouco aproveitado e chegou até a jogar com a equipe sub-23. Quando o alemão deixou o clube, Mourinho reconheceu que foi injusto com o campeão da de 2014 ao dar tão poucas oportunidades a ele.

Além disso, Schweinsteiger declarou que esse momento pode ser uma oportunidade interessante para Thomas Müller trocar de ares e ir jogar em outra equipe. Desde a chegada de Niko Kovac à Allianz Arena, Müller perdeu o status de titular absoluto e tem ficado no banco de reservas com certa regularidade.

"Van Gaal realmente o queria [no Manchester United]. Ele sempre me perguntava: 'O que seu amigo Thomas tem feito?'. Ele teria sido bom para nós no United naquela época. Mas Thomas era mais novo e não queria deixar Munique. Talvez isso tenha mudado durante esse período. A situação dele é agora é diferente da minha naquela época. Eu jogava todas as partidas, daí Van Gaal falou comigo e eu quis tentar algo novo. Müller tem ficado no banco recentemente, uma mudança de cenário pode fazer bem para ele no fim de sua carreira. Ele ainda tem muita qualidade", disse o ex-jogador alemão.