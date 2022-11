Schalke 04 x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Baváros querem aumentar a vantagem na liderança da Bundesliga neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na internet

Duelo de líder x lanterna da Bundesliga! O Bayern de Munique visita o Schalke 04 neste sábado (12), às 14h30 (de Brasília), em Gelsenkirchen, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, no streaming.

Na liderança com 31 pontos, o Bayern de Munique busca emplacar a sexta vitória consecutiva na Bundesliga.

Matthijs de Ligt, recuperado de uma distensão muscular, volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Schalke 04, na lanterna com apenas nove pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Sebastian Polter e Dominick Drexler brigam por uma vaga no ataque.

Em 117 jogos disputados entre as equipes, o Bayern soma 66 vitórias, contra 20 do Schalke 04, além de 31 empates. No último encontro, válido pela Bundesliga 20/21, os Bávaros venceram por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável SCHALKE 04: Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani, Mohr; Kral, Krauss; Drexler, Mollet, Bulter; Polter.

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

Desfalques

Schalke 04

Terodde, Ralf Fahrmann, Thomas Ouwejan, Leo Greiml, Rodrigo Zalazar, Sepp van den Berg, Ibrahima Cisse e Marcin Kaminski, lesionados, são desfalques certos.

Bayern

Mané, Muller e Alphonso Davies, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Veltins-Arena – Gelsenkirchen, ALE