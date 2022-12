Sassuolo x Inter de Milão ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29); veja como acompanhar na TV

Sassuolo e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quinta-feira (29), às 13h (de Brasília), no Città del Tricolore, em amistoso. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Depois de vencer o Olympique de Marselha por 3 a 2, e ser derrotado pelo Empoli por 2 a 1, o Sassuolo disputa o seu último amistoso antes de encarar o Sampdoria, no próximo dia, pelo Campeonato Italiano. No torneio nacional, aparece na 15ª posição, com 16 pontos.

Do outro lado, a Inter vem de três vitórias e um empate nos quatro amistosos disputados. Na Serie A, está em quinto lugar, com 30 pontos.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma nove vitórias, contra oito do Sassuolo, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano, a Internazionale venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sassuolo: Vicario; Petar Stojanovic, Ardian Ismajili, Sebastiano Luperto, Fabiano Parisi; Akpa Akpro, Filippo Bandinelli, Razvan Marin: Nedim Bajrami, Marko Pjaca; Martín Satriano.

Escalação do provável Inter de Milão: A. Onana; M. Skiniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; E. Dzeko.

Desfalques

Sassuolo

Sem desfalques confirmados.

Inter

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Città del Tricolore – Régio da Emília, ITA