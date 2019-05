Sarri tem acordo com a Juventus e pede liberação ao Chelsea

O técnico italiano reuniu-se com a diretoria dos Blues nesta sexta-feira; Juve está disposta a pagar 7 milhões de euros por ano

De um italiano a outro, a nova escolha da depois de Allegri é Maurizio Sarri. O atual técnico do acaba de vencer a com sua equipe e já recebeu uma oferta valiosa da Velha Senhora: 7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 30,8 milhões).

Nesta sexta-feira (31), o italiano teve uma reunião com a diretoria dos Blues e Fali Ramadani, seu agente, comunicou que há um acordo com o clube campeão da e pediu para liberá-lo. O Chelsea, por sua vez, tomou nota do pedido e levará alguns dias para dar uma resposta em definitivo.

Claramente, a diretoria procura evitar ser pega desprevenida e tenta planejar a contratação de um novo treinador antes de dar o sinal verde para Sarri. Mas, quem poderia ser? Talvez o grande Frank Lampard, que foi capaz de levar o à final do play-off da segunda divisão inglesa. Veremos.

Voltando a atenção à Sarri, o italiano parece ter definitivamente vencido a grande competição de opções para ocupar o banco da Juve, que estava escalada entre Mauricio Pochettino a Pep Guardiola, passando por Jurgen Klopp. Todos muito bem em seus cargos, comprometidos e em excelentes relações com seus respectivos clubes. E, portanto, não seria a mesma situação de Sarri, que decide deixar o Chelsea e a Premier League após uma temporada.

Em contrapartida, escolher a Juventus pode parecer grosseiro com o , seu ex-clube, mas como foi explicado pelo próprio Sarri na final do torneio europeu contra o , “às vezes a profissão leva a fazer escolhas”. Em suma: é difícil dizer não à Juventus. E ele também não queria ter que fazer isso.