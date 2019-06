Sarri deixa Chelsea e é o novo treinador da Juventus

Treinador de 60 anos foi confirmado com substituto de Massimiliano Allegri na Vecchia Signora

A tem um novo treinador. O clube de Turim anunciou neste domingo a contratação de Maurizio Sarri para ser seu técnico a partir da próxima temporada com um contrato de três anos.

Sarri estava no , mas apesar do título da - sua primeira taça na carreira -, viveu período turbulento no ano em que passou em Stamford Bridge. O favorito para substituí-lo é Frank Lampard, que fez trabalho elogiado na segunda divisão com o Derby.

A Juventus estava sem técnico desde que Massimiliano Allegri confirmou sua saída ao fim da última temporada, marcada pelo fracasso em alcançar a final da . A equipe de Turim ganhou as últimas oito edições de , mas não atingiu o ponto máximo do futebol europeu.

Sarri se destacou com o entre 2015 e 2018, quando foi o principal concorrente da Juventus na luta pelo título italiano. A equipe napolitana chegou a bater recordes de pontos do próprio clube, mas não tirou a taça das mãos da Vecchia Signora em nenhum dos anos.