São Paulo x Santos: o que torcedor são-paulino precisa fazer para entrar no Morumbi

Além de comprar ingresso, torcedor tem que fazer check-in no estádio ou em locais autorizados para obter pulseira

O torcedor do São Paulo que quiser ir ao Morumbi no primeiro jogo com público desde o início da pandemia de Covid-19 terá que fazer antes um check-in presencial no estádio ou em postos autorizados (veja os locais abaixo), além de comprar o ingresso online. Esse foi o esquema organizado pelo clube para o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. Por restrição do governo, só está liberada 30% da capacidade dos estádios em jogos de futebol em São Paulo.

Nesse check-in, o torcedor receberá uma pulseira (como a da foto abaixo publicada pela torcedora Nadine):

apesar da burocracia burra e das informações cruzadas, pronta pro jogo pic.twitter.com/pbLvBieKDW — nadine (@snguedes) October 5, 2021

Para fazer esse check-in e liberar a pulseira, o São Paulo pede apresntação de uma cópia do comprovante de compra do ingresso, documento de identificação e cópia do comprovante de vacinação ou dos testes de Covid-19, no caso de quem não tem a imunização completa.

Nas redes sociais, a Goal recebeu relatos de diferentes experiências com esse processo de check-in. Houve casos nos quais torcedores e torcedoras relataram que não tiveram problemas com fila. Outros, no entanto, reclamaram de desencontro de informação e do excesso de burocracia por ter que levar comprovantes em papéis impressos presencialmente ao estádio em meio à tecnologia atual da internet.

Um torcedor que pediu anonimato relatou atraso de uma hora na abertura das vendas no Ibirapuera, falta de sistema e fila de espera, o que lhe fez desistir de tentar retirar a pulseira nesta terça-feira por causa do seu trabalho em horário comercial.

Nadine, por sua vez, relatou à Goal que teve experiência péssima e houve dificuldade para que seu teste antígeno fosse aceito nesta terça-feira. O clube sinalizou que seria necessário fazer esse teste 24 horas antes do jogo. A torcedora, no entanto, argumentou que o check-in do São Paulo só estava aberto de terça a quarta-feira, das 10h às 18h, e o horário do clássico está marcado para 18h30 de quinta-feira. Ou seja, mesmo que o teste fosse feito às 18h de quarta-feira, seriam mais de 24h na hora da partida. Apesar disso, ela conseguiu a pulseira.

Veja outros relatos nas redes sociais:

Foi bacana, me deu a oportunidade de voltar no tempo. Me senti em 2006 tendo que ir presencialmente ao Morumbi dois dias antes do jogo, munido do comprovante de compra impresso + xerox do comprovante de vacinação. Emoção que só os dirigentes tricolores sabem nos proporcionar. — Lucas Manetta (@LucasManetta) October 5, 2021

Chega no parque do Ibirapuera pra descobrir que é no ginásio. Chega no ginásio pra descobrir que tá fechado (apesar de ser meio dia), sem previsão de abrir e exigindo documentos impressos (algo que não havia sido comunicado antes)

Ou seja, descaso total — Lucas Adams (@lucasbuenoadams) October 5, 2021

ótima! muito rápida e organizada. Mas é ruim porque te exige ir até o Morumbi, q é muito fora de mão para a maioria dos torcedores. Podiam colocar, por exemplo, em outros estádios ou em lojas que patrocinam o SP. é só deslocar a equipe do total acesso c um computador ou tablet. — Marcelo Chilvarquer (@MChilvarquer) October 5, 2021

Trabalho perto do estádio,o processo em si foi bem tranquilo e organizado,sem fila no horário de almoço (13h00) única questão que não me agradou foi de ter que ficar com a pulseira de hoje até o dia do jogo,mas seria importante rever o processo, pois nem todos tem essa facilidade — Everton Teles (@ETeles_23) October 5, 2021

Nesta terça-feira, o São Paulo divulgou uma atualização nos postos de check-in e incluiu cinco lojas da "SPMania" como locais autorizados para check-in. Além disso, o clube também liberou o check-in no estádio no dia do clássico.

Veja abaixo os horários e postos divulgados pelo clube para fazer o check-in:

DIAS 5, 6 E 7 DE OUTUBRO

Estádio do Morumbi (ao lado do portão 1 - Praça Roberto Gomes Pedrosa)

Horário: 10h às 18h



DIAS 5 e 6 DE OUTUBRO



Ginasio Ibirapuera

Horário: 11h às 17h

Rua Emanuel da Nobrega, 1361



Estádio Portuguesa

Horário: 11h às 17h

Rua Azurita, s/n, portão 7



Loja São Paulo Mania - Shopping Metrô Tatuapé

Horário: 14h às 22h

Rua Domingos Agostim, 91, Pìso Superior, loja 333



Loja São Paulo Mania - Shopping Aricanduva

Horário: 14h às 22h

Avenida Aricanduva, 5555, loja 169



Loja São Paulo Mania - Shopping Ibirapuera

Horário: 14h às 22h

Avenida Ibirapuera, 3103, Piso Campo Belo



Loja São Paulo Mania - Shopping SP Market

Horário: 14h às 22h

Avenida Nações Unidas, 2250, Próximo Parque da Monica / TIM



Loja São Paulo Mania - Alpha Shopping

Horário: 12h às 20h

Alameda Rio Negro, 1033, loja 69, Piso Lírios, Alphavile, Barueri