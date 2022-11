São Paulo e Vasco miram Juninho Capixaba; Fortaleza tenta renovar

Lateral esquerdo fica livre do contrato em dezembro e ainda não decidiu o futuro no mercado da bola

São Paulo e Vasco monitoram a situação de Juninho Capixaba no mercado da bola. Ambos têm interesse na contratação do lateral esquerdo de 25 anos, como soube a GOAL. O Fortaleza tenta renovar com o atleta para evitar a saída no mercado da bola.

Em alta na Arena Castelão, o atleta ficará livre no mercado da bola a partir de 31 de dezembro de 2022. Ele se desvencilhará dos contratos com o Grêmio, clube que detém os direitos do atleta, e com o Leão do Pici, time que defende por empréstimo.

O Tricolor paulista já fez contato com o estafe do jogador, liderado por Adriano Spadotto, e apresentou as condições para a ida ao Morumbi. A ideia é pagar um salário bem inferior ao que tinha Reinaldo — o veterano recebe R$ 4,5 milhões por ano no CT da Barra Funda e deixará o clube ao fim da temporada.

O Vasco fez apenas uma consulta pelo jogador. Os cariocas não firmaram qualquer proposta com o intuito de contratá-lo. O clube, inicialmente, definirá o novo treinador. Com acesso à Série A e a participação da 777 Partners na administração, a busca por um técnico tornou-se prioridade — Jorginho foi desligado na última semana.

O Fortaleza também apresentou uma proposta para mantê-lo na Arena Castelão em 2023. A ideia é que ele assine por duas temporadas com o clube. O jogador ainda não respondeu à oferta enviada e aguarda o fim do Brasileirão, neste domingo (13), para tomar uma decisão.

Em 2022, Juninho Capixaba fez 58 partidas, sendo 46 na condição de titular do Leão do Pici. No período, somou 4.281 minutos, com três gols marcados e oito assistências. Ele é um dos destaques do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda.