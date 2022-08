São Paulo tem acordo com o City e aguarda Bustos e Ferraresi no Brasil

Jogadores assinarão por empréstimo gratuito até junho de 2023. Tricolor paulista se responsabilizará pelos salários dos atletas

O São Paulo tem um acordo verbal pelas contratações do zagueiro Nahuel Ferraresi e do atacante Nahuel Bustos, ambos do Manchester City. Os atletas são esperados no Brasil para realização de exames médicos e assinatura de contrato, como soube a GOAL.

Os dois jogadores serão cedidos por empréstimo de forma gratuita ao Tricolor paulista, que se responsabilizará apenas pelo pagamento dos salários. Ambos também terão os direitos fixados — o clube, portanto, terá opção de compra da dupla.

Desde o último sábado (30), já havia um acordo do clube com o atacante argentino de 24 anos. A pendência era o aval dos ingleses pelo zagueiro venezuelano de 23 anos. A resposta foi obtida ainda na noite dessa segunda-feira (1).

A chegada da dupla tem a aprovação de Rogério Ceni. O técnico queria as contratações de um zagueiro e um atacante que atue pelos lados do gramado. Os dois foram indicados pelo departamento de futebol e imediatamente validados pela comissão técnica.

Eles são esperados na capital paulista nos próximos dias. Ambos devem desembarcar em São Paulo ainda nesta semana. Embora pertençam ao Manchester City, os jogadores atuavam por empréstimo em outros clubes da Europa.

Nahuel Ferraresi estava no Estoril Praia, de Portugal. Contratado pelo clube em 2018, ele defendeu Torque (URU), Peralada (ESP), Porto B (POR) e Moreirense (POR). Nahuel Bustos foi adquirido pelos britânicos em 2020. Nas duas temporadas na Europa, jogou pelo Girona, da Espanha.