São Paulo x SKA Brasil ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sexta rodada do Grupo 10; veja como acompanhar na internet

São Paulo e SKA Brasil se enfrentam neste sábado (20), a partir das 15h (de Brasília), no CT de Cotia, pela sexta rodada do Grupo 10 do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Na liderança do Grupo 10, com 13 pontos, o São Paulo busca manter a invencibilidade no Paulistão sub-20. Até aqui, foram quatro vitórias e um empate, com aproveitamento de 86%, enquanto o SKA Brasil, com sete pontos, vem de vitória sobre o Grêmio Osasco por 1 a 0. Vale lembrar que na rodada de estreia do torneio, o Tricolor goleou o rival por 4 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Arthur Dória; Kaiky Carvalho, Ythallo, Andrade e João Douglas; Cauã Lucca, Iba, Pedro Reis, Luiz Henrique, Newerton e Azeez. Técnico: Belleti.

SKA Brasil Sub-20: Pedro; Lucas Dias, Wesley, Baldória, Douglas, Carlos Abreu, Danilo Medrado, Emanuel, Hugo Leonardo, Shoma e Gabriel Razera. Técnico: Aderson Dias.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

SKA Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?