São Paulo se acerta com o Inter e fecha empréstimo de David

Atacante de 27 anos assinará contrato de cessão no Morumbi até dezembro de 2023. Ele já realiza exames médicos na capital paulista

O São Paulo acertou a contratação de David por empréstimo até dezembro de 2023. O atacante de 27 anos já realiza exames médicos para assinar com o clube paulista no mercado da bola, como soube a GOAL.

O atleta chega de forma gratuita ao Morumbi, com o Tricolor paulista se encarregando apenas de pagar os salários, avaliados em R$ 400 mil mensais. O impasse inicial era pela liberação do atleta. Os gaúchos queriam uma compensação financeira, enquanto a diretoria são-paulina buscava o acordo de forma gratuita. Ele vai ao Morumbi sem custos e com direitos fixados em R$ 20 milhões que podem ser pagos em quatro anos.

David é um pedido de Rogério Ceni à diretoria do São Paulo. Fora dos planos de Mano Menezes no Beira-Rio, o jogador pediu ao Colorado para defender as cores do time paulistano. O acordo foi alcançado na noite desse domingo (15).

Além do São Paulo, o Coritiba também sonhou com a contratação de David no mercado da bola. Os paranaenses, contudo, não estavam dispostos a fazer um acordo nos mesmos moldes e desistiram da negociação.

O agente André Cury foi o responsável por chegar a um acordo com o Internacional em nome do São Paulo. Ele ajustou detalhes do acordo com o Colorado e obteve a liberação do atacante no mercado da bola.

David tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2025. No primeiro ano do vínculo, não teve muito espaço na equipe, somando 1.968 minutos em campo. No período, fez dois gols e deu duas assistências.