São Paulo recusa proposta do Besiktas por Welington e pede €7 milhões

Turcos ofereceram €3,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Tricolor paulista já planeja renovação

O São Paulo recusou uma proposta de €3,5 milhões (R$ 19,44 milhões na cotação atual) do Besiktas, da Turquia, por 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Welington. O clube espera receber no mínimo €7 milhões (R$ 38,88 milhões) pelo percentual e já até planeja uma renovação contratual. A informação da proposta foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.

O Tricolor paulista se recusou a abrir negociações com os turcos pela venda do atleta no mercado da bola. O clube quer no mínimo o dobro do que foi oferecido para iniciar conversas sobre uma possível saída do defensor de 21 anos.

Welington tem contrato no Morumbi até 31 de dezembro de 2024 e já há movimentação nos bastidores para que o vínculo seja novamente renovado. Considerado promissor pela gestão do presidente Julio Casares, ele teve o vínculo renovado em junho de 2021.

Em julho do ano passado, durante a janela de transferências de inverno, o São Paulo também recusou duas propostas por Welington. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Fenerbahçe, também da Turquia, demonstraram interesse na aquisição do atleta, mas ambas as ofertas foram descartadas pelo Tricolor paulista.

Welington fez cinco partidas pelo São Paulo em 2023, somando 439 minutos em campo. No período, ele se responsabilizou por uma assistência e não marcou gols.