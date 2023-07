São Paulo usa receita de jogo contra o Palmeiras para abater dívida com o elenco

Valor obtido na bilheteria — R$ 4.169.660,00 — não será o suficiente para quitar todas as pendências de direitos de imagem com o plantel

O São Paulo usará a receita da partida contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira (5), para quitar parte dos atrasados com o elenco, como soube a GOAL. Há um cronograma da diretoria para pagar o restante do débito ao grupo.

O Tricolor paulista faturou R$ 4.169.660,00 com bilheteria na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após o abatimento dos custos do jogo, a diretoria usará o montante líquido para pagar parte dos débitos com o grupo comandado por Dorival Júnior.

O São Paulo chegou a dever até três meses de direitos de imagem aos jogadores e está abatendo o débito gradativamente. Há um cronograma interno definido para o pagamento dos valores. Os atletas deram um voto de confiança à diretoria em relação ao caso e aguardam os prazos estabelecidos internamente para receberem.

O clube vive um momento difícil em 2023, com a dívida perto da casa de R$ 600 milhões. A atual gestão conseguiu reduzir o débito graças às vendas de atletas na temporada passada, especialmente em casos como o de Antony, que trocou o Ajax pelo Manchester United. O clube tinha direito a 20% de mais-valia desta transação.