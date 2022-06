São Paulo promete plano de carreira para manter Alex em 2023

Treinador do sub-20 sonha em trabalhar no futebol profissional ao término do contrato com os paulistas, em dezembro de 2022

O São Paulo fará um plano de carreira com o intuito de manter Alex no clube em 2023, conforme apurado pela GOAL. Atualmente à frente da equipe sub-20, o técnico pensa em trabalhar no futebol profissional a partir do próximo ano. O seu contrato com os paulistas se encerra em dezembro de 2022.

Há dez dias, o treinador comunicou o seu desejo de iniciar o trabalho no profissional à diretoria do São Paulo. O mandatário do clube, Julio Casares, foi procurado por Alex para falar sobre o assunto na ocasião e reforçou o desejo de manutenção do atleta.

"Eu estive almoçando com ele, e ele me colocou isso [de trabalhar com futebol profissional]. O que for para ajudá-lo, a gente faz, não tem problema, gostamos do trabalho dele, mas temos que ver a questão profissional. Vamos conversar novamente em outro almoço, nada com pressa, tudo com diálogo", disse o presidente são-paulino à GOAL.

O contrato de Alex com o São Paulo se encerra em dezembro de 2022. O técnico pensa em trabalhar com futebol profissional ao fim do compromisso. Ele ainda não recebeu propostas e está disposto a ouvir o que o São Paulo apresentará.

A diretoria pensa em levá-lo ao time profissional na função de auxiliar de uma comissão técnica fixa inicialmente. O trabalho seria com o intuito de fazer a transição dos jovens das divisões de base para o futebol profissional.

Recentemente, Avaí, Bahia e Santos demonstraram interesse na contratação de Alex para funções distintas. Entretanto, os clubes não conseguiram acordo com o ex-jogador, que apontou o vínculo com o São Paulo como principal entrave.