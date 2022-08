São Paulo pode comprar Nahuel Ferraresi por cerca de 7 milhões de euros

Valor foi imposto pelo Manchester City, detentor dos direitos econômicos do zagueiro de 23 anos, e é superior ao definido no negócio de Bustos

O São Paulo tem opção de comprar Nahuel Ferraresi em definitivo por cerca de sete milhões de euros (R$ 36,63 milhões na cotação atual) — o valor é ligeiramente superior, mas está bem abaixo dos oito milhões de euros (R$ 41,87 milhões), como soube a GOAL.

O preço do defensor foi definido pelo Manchester City nas tratativas. A diretoria são-paulina até tentou uma quantia inferior, mas não obteve êxito nas negociações. O presidente Julio Casares foi o responsável por conduzir as conversas. Ele se aproximou do Grupo City durante uma viagem de férias à Europa.

O zagueiro Nahuel Ferraresi é tratado como um jogador ainda mais promissor que o atacante Nahuel Bustos. Não à toa o valor fixado do argentino é inferior. O São Paulo pode comprar 70% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos por seis milhões de euros (R$ 31,40 milhões), como adiantou a GOAL.

A negociação de Ferraresi se arrastou por mais tempo justamente pela forma como o defensor venezuelano é visto nos bastidores. O time de Pep Guardiola e companhia acredita que ele pode voltar à Europa e render depois de um empréstimo na América do Sul.

O zagueiro assinou com o São Paulo por empréstimo. O seu contrato com o clube se encerra em junho de 2023, mas há a possibilidade de exercer a compra dos direitos econômicos.

Na temporada 2021/2022, Ferraresi defendeu o Estoril, de Portugal, por empréstimo. No período, fez 25 partidas, sendo 24 na condição de titular. Ele ficou em campo por 2.078 minutos na ocasião.