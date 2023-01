São Paulo planeja economia superior a R$ 3 milhões por mês com saídas

Tricolor paulista acredita que os gastos vão reduzir mais de R$ 3 milhões com saídas de atletas no mercado da bola

O São Paulo fez mudanças significativas no mercado da bola. O clube perdeu 12 atletas do elenco do ano passado e fez seis contratações até o momento. A queda de gastos na folha salarial supera os R$ 3 milhões por mês, como soube a GOAL, mas ainda não foi totalmente atualizada. A diretoria avalia os números para confirmar o valor exato.

A antiga folha salarial mensal do Tricolor paulista estava avaliada entre R$ 12 milhões e R$ 13 milhões, conforme adiantado pela reportagem. O novo valor deve ser inferior a R$ 10 milhões por mês.

O clube se desfez de jogadores que tinham custos significativos no plantel comandado por Rogério Ceni. O zagueiro Miranda, o lateral esquerdo Reinaldo, os meias Nikão e Patrick e o atacante Eder foram liberados ou negociados com outros clubes.

Além do quinteto, outros sete atletas deixaram o Morumbi no mercado da bola: o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Luizão e Léo, os meio-campistas Andrés Colorado e Igor Gomes e os atacantes Marcos Guilherme e Nahuel Bustos.

O São Paulo acertou as contratações de Rafael, Alan Franco, Jhegson Mendez, Wellington Rato, Pedrinho e Marcos Paulo. Além do sexteto, o torcedor ainda pode ver a chegada de mais alguns reforços no Morumbi. Rogério Ceni pediu as contratações de lateral esquerdo, um atacante que atue pelos lados e um centroavante.

É possível que a redução seja menor após a chegada do grupo solicitado por Rogério Ceni. Um dos alvos do técnico é o atacante David, que pertence ao Internacional. O Tricolor paulista tenta o empréstimo do jogador de 27 anos no mercado da bola.

A informação sobre o valor da redução da folha salarial são-paulina foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.