São Paulo planeja 2023 com Rogério Ceni e descarta saída do técnico

Treinador tem multa rescisória que varia conforme contrato. Considerado baixo, valor é inferior aos R$ 3 milhões. Diretoria quer mantê-lo

O São Paulo já iniciou o planejamento para 2023, e Rogério Ceni está nos planos do clube. A diretoria não pretende se desfazer do técnico, como soube a GOAL.

Mesmo com a derrota na final da Copa Sul-Americana e a possibilidade real de ficar fora da Libertadores em 2023, o clube deseja a manutenção do treinador até o fim do contrato, em dezembro do próximo ano.

O presidente Julio Casares e o departamento de futebol — que conta com Carlos Belmonte Sobrinho e Rui Costa — veem Rogério Ceni como o nome ideal para a temporada seguinte, independentemente do que a equipe disputará.

Há confiança no trabalho de Ceni nos bastidores do São Paulo, não à toa o técnico tem liberdade para opinar em outras áreas do Morumbi. A permanência do comandante é vista de forma positiva nos bastidores do clube.

Rogério Ceni tem multa rescisória variando de acordo com o salário e os direitos de imagem no São Paulo. As partes evitaram determinar um valor específico no contrato para evitar um novo vazamento do acordo, como aconteceu durante a primeira passagem do comandante no Morumbi, em 2017, durante a gestão do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. À época, o clube teve que pagar R$ 5 milhões por rescindir o contrato do técnico.

A cláusula para a quebra do vínculo é ligeiramente inferior a R$ 3 milhões e varia conforme os contratos do técnico na CLT e direitos de imagem. Este valor sofreu redução a partir do início de outubro.