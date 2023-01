São Paulo faz pedidos ao Atlético-MG por liberação de Patrick

Tricolor paulista quer manter percentual dos direitos econômicos e pede que os mineiros assumam parte das luvas do meio-campista

O São Paulo ainda não se acertou com o Atlético-MG sobre a venda de Patrick. No entanto, fez algumas exigências importantes para que o negócio avance. Os paulistas querem manter um percentual do atleta e que os mineiros assumam parte do débito que têm com o meio-campista, como soube a GOAL.

Hoje, o Tricolor detém 30% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos. Há o desejo de seguir com uma fatia do atleta — ao menos 10%. Houve ainda o pedido para que o Galo assumisse uma parte do débito que existe com o próprio Patrick — a dívida é referente ao pagamento de luvas.

Até o momento, o Atlético-MG apresentou uma proposta para pagar algo entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões pela liberação do jogador. A oferta foi recusada pelo São Paulo, que também pleiteava ficar com a maior parte do valor.

A situação envolvendo o futuro de Patrick será definida nos próximos dias. Mesmo que Rogério Ceni tenha pedido a manutenção do jogador — o técnico confia nele, apesar da discussão recente no vestiário —, há a sensação nos bastidores do Morumbi que o meio-campista deve deixar o clube em breve.

O jogador tem contrato no CT da Barra Funda até 31 de dezembro de 2023. Ele era tratado como titular na última temporada, com 55 partidas disputadas. No período, marcou nove gols e deu oito assistências.