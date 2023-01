São Paulo pagará até US$ 1,5 milhão por compra de Alan Franco

Tricolor paulista desembolsará no máximo US$ 300 mil no primeiro ano de contrato. Pagamento será feito conforme metas estabelecidas no acordo

O São Paulo anunciou o acordo com Alan Franco até 31 de dezembro de 2025, com a opção de prorrogar o contrato por mais uma temporada. Sem dinheiro, o clube estabeleceu metas para quitar a compra do zagueiro de 26 anos, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista pagará, no máximo, US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão na cotação atual) no primeiro ano de vínculo — o valor total pode chegar a cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões), mas é diluído no decorrer do compromisso, que tem duração de três temporadas, e varia de acordo com o que é produzido pelo próprio atleta no Morumbi.

O São Paulo desembolsará US$ 100 mil (R$ 535 mil) à vista pela contratação do defensor. O clube ainda poderá pagar mais US$ 200 mil em duas parcelas idênticas de US$ 100 mil cada, que variam conforme metas determinadas no contrato. Um dos objetivos de 2023 é o número de jogos: ele precisa completar 30 partidas no ano para que sejam desembolsados mais US$ 100 mil. A outra cláusula não foi confirmada à reportagem.

As metas estabelecidas no acordo de venda são consideradas realistas e de fácil cumprimento. A cúpula trabalha com a possibilidade real de que elas sejam cumpridas, o que obrigaria o pagamento do valor total.

A negociação para a chegada de Alan Franco ao Morumbi demandou tempo. Inicialmente, os paulistas tentaram o empréstimo do jogador com o Atlanta United. Entretanto, modificaram os moldes das tratativas e chegaram a um acordo pela aquisição do jogador.

Hoje, o São Paulo tem seis zagueiros no elenco comandado por Rogério Ceni: Alan Franco, Nahuel Ferraresi, Diego Costa, Arboleda, Lucas Beraldo e Walce.