São Paulo paga R$ 500 mil ao Fluminense por empréstimo de Caio Paulista

Tricolor paulista ainda tem opção de comprar 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo por €3,5 milhões (R$ 19,82 milhões)

O São Paulo acertou a contratação de Caio Paulista por empréstimo até dezembro de 2023. O Tricolor paulista pagará R$ 500 mil ao Fluminense pela cessão do atleta e terá opção de compra de €3,5 milhões (R$ 19,82 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador, como soube a GOAL.

Os paulistanos ainda terão que arcar com os salários do jogador de 24 anos no novo contrato. A negociação foi conduzida pela diretoria de futebol a pedido do técnico Rogério Ceni. A informação do negócio foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada.

O treinador queria um lateral esquerdo na atual janela de transferências e foi um dos responsáveis por indicar o jogador do Fluminense — ele também havia sugerido Dalbert, da Internazionale de Milão, mas a negociação não avançou.

A busca do São Paulo por um lateral esquerdo acontece desde a saída de Reinaldo, que não teve o contrato renovado ao fim do ano passado. O experiente jogador foi para o Grêmio após deixar o Morumbi.

Caio Paulista fez 44 partidas pelo Fluminense no ano passado, com dois gols marcados e quatro assistências. O lateral esquerdo, que também joga como meio-campista, tem contrato até 30 de junho de 2026 nas Laranjeiras.