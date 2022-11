São Paulo está otimista em renovação com Rafinha

A pedido de Rogério Ceni, clube negocia a manutenção do lateral direito de 37 anos até dezembro de 2023

O São Paulo está confiante na renovação contratual de Rafinha por mais um ano, como soube a GOAL. O clube tem conversas avançadas pela permanência do lateral direito no Morumbi em 2023.

A pedido de Rogério Ceni, a diretoria formalizou uma proposta de renovação contratual para o defensor e tenta sacramentar o acordo ainda nesta semana.

O atleta é visto como uma liderança positiva no vestiário do Morumbi. O atual comandante da equipe crê que ele será fundamental para a próxima temporada e solicitou a permanência no elenco, a despeito da idade avançada. Nos bastidores, creem que a figura do lateral direito é importante para os mais jovens.

Aos 37 anos, o Rafinha está disposto a renovar contrato com o São Paulo. O jogador se sente totalmente adaptado à cidade e ao clube. Ele ainda está alinhado com o trabalho de Rogério Ceni e demais integrantes do departamento de futebol.

O lateral direito fez 50 partidas pelo São Paulo em 2022, sendo 44 na condição de titular. Na atual temporada, ele somou 3.899 minutos em campo, com quatro assistências para os companheiros.