São Paulo tem opção de compra de R$ 15,6 milhões em empréstimo de Erison, do Botafogo

Atacante de 23 anos assinou por empréstimo com o Tricolor paulista e defenderá o clube até 31 de dezembro de 2023

O São Paulo tem uma opção de compra no contrato de empréstimo com o atacante Erison. O clube precisa pagar US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões na cotação atual) para ficar com o jogador que pertence ao Botafogo, como soube a GOAL. Com o valor estabelecido em contrato, os paulistas se tornariam donos de 50% dos direitos econômicos do atleta.

As tratativas para a sequência do centroavante no Morumbi vão depender do desempenho em 2023. Ele deve ter mais oportunidades depois da lesão de Jonathan Calleri no tornozelo direito — o problema clínico pode afastar o argentino dos gramados por até seis meses.

O Tricolor paulista acertou a contratação de Erison até o fim de 2023 — ele foi cedido pelo Botafogo em negociação avaliada em R$ 1,5 milhão. O valor foi abatido de uma dívida antiga dos cariocas com os paulistanos.

Erison ainda não teve muitas oportunidades no Morumbi. O atacante fez duas partidas, diante de Santo André e Red Bull Bragantino. No entanto, sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, em 8 de fevereiro passado, e faz trabalho de fisioterapia no CT da Barra Funda.

Ele deve ter uma sequência maior pelo São Paulo depois de se recuperar da lesão. A diretoria pretende dar mais chances ao jogador antes de ir ao mercado da bola para buscar mais um centroavante.