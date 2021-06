São Paulo negocia renovação de contrato com Léo Pelé

Zagueiro e lateral tem vínculo até dezembro de 2022. Ideia é avançar em acordo com representante do atleta nesta semana

O São Paulo negocia a renovação do contrato de Léo Pelé. O zagueiro e lateral tem vínculo até dezembro de 2022. A Goal apurou que o prazo de duração do novo contrato dependerá do acerto na negociação.

Existe a possibilidade de que a negociação avance com os representantes do jogador em uma conversa nesta semana. Tanto o São Paulo quanto Léo têm interesse na renovação do contrato.

Titular no time do técnico Hernán Crespo, Léo subiu de status no São Paulo em relação ao ano passado, quando fez 31 jogos durante toda a temporada. Agora ele soma 21 partidas e ainda tem todo o segundo semestre pela frente.

O jogador de 25 anos foi contratado pelo São Paulo em 2019 como lateral-esquerdo e passou a também atuar de zagueiro sob comando de Fernando Diniz. Crespo chegou a pedir para a diretoria a contratação de um zagueiro canhoto no elenco, mas tem usado o atleta nesta função.