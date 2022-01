São Paulo negocia empréstimo de Lucas Ribeiro, ex-Inter

O São Paulo negocia a contratação de Lucas Ribeiro, zagueiro que estava no Internacional e pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. O atleta chegará ao Morumbi por empréstimo de uma temporada, com parte do salário paga pelos alemães.

Lucas Ribeiro, de 22 anos, é uma indicação de Rogério Ceni ao departamento de futebol. A ideia do comandante é que o jovem chegue ao clube para compor o elenco, que perdeu um defensor no mercado da bola. Bruno Alves foi para o Grêmio.

Lucas Ribeiro tem contrato no futebol alemão até 30 de junho de 2024. O atleta estava emprestado ao Internacional na temporada passada, mas não era um titular absoluto. Ele fez 19 jogos na equipe, sendo 14 como titular, e somou 1.198 minutos.

Mais artigos abaixo

A diretoria são-paulina ainda está atrás de mais um defensor para reforçar o plantel em 2022. Os nomes, contudo, não são confirmados pelas partes. Cacá, do Tokushima Vortis, era uma das alternativas, mas não houve acordo para a sua liberação.

O São Paulo tem cinco jogadores para a zaga no elenco: Walce, Diego Costa, Arboleda, Miranda e Rodrigo. Lucas Ribeiro deve ser o sexto nome para o setor na temporada 2022.

A informação sobre o interesse do São Paulo em Lucas Ribeiro foi inicialmente divulgada pela ESPN Brasil e confirmada pela GOAL.