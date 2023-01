São Paulo e Inter têm divergências por David, e conversa esfria

Atacante é um pedido de Rogério Ceni à diretoria. Clube não quer gastar mais do que deve pela contratação do jogador de 27 anos

A situação envolvendo a possível ida de David do Internacional ao São Paulo está estagnada. Ainda sem acordo, os clubes não conversam desde o fim do ano passado, como soube a GOAL.

Há divergências financeiras entre as duas diretorias, e a situação não é tão simples de resolver. O Colorado quer receber uma compensação financeira pela liberação do atleta, mesmo que seja por empréstimo. O Tricolor paulista tenta a cessão gratuita do jogador.

O São Paulo até está disposto a pagar os salários de David — na casa de R$ 400 mil mensais. No entanto, não pretende gastar com a transferência, mesmo que seja para atender a um pedido do técnico Rogério Ceni.

O atacante de 27 anos já disse à diretoria do Internacional que gostaria de se transferir para o Morumbi no mercado da bola. Fora dos planos de Mano Menezes para 2023, ele quer jogar com mais frequência nesta temporada.

O São Paulo prioriza reforçar o ataque na atual janela de transferências. Os paulistas temem que a falta de peças atrapalhe o rendimento da equipe durante o ano. Em 2022, a comissão técnica sentiu que eram necessárias mais opções para o setor.

Contratado em janeiro do ano passado, David tem vínculo com o Inter até 31 de dezembro de 2025. O atacante fez 39 jogos pela equipe gaúcho em 2022, com 1.968 minutos em campo. Neste período, marcou dois gols e deu duas assistências.