São Paulo inclui obrigação de compra em acordo por Michel Araújo, do Fluminense

Meia-atacante chega ao Morumbi com contrato até dezembro de 2024; obrigação de compra depende de metas e está avaliada em US$ 2 milhões

O São Paulo já tem um acordo com o Fluminense para a contratação de Michel Araújo por empréstimo até dezembro de 2024. A informação foi inicialmente divulgada pela Jovem Pan e pelo O Globo e confirmada pela reportagem. O contrato terá obrigação de compra de US$ 2 milhões (R$ 10,3 milhões na cotação atual) em caso de cumprimento de metas, como soube a GOAL.

Ainda há a necessidade de alguns ajustes, como o tempo de pagamento e a data para quitação da primeira parcela. O atleta deve ser anunciado até o fim desta semana.

O meio-campista de 26 anos é esperado no Morumbi nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor paulista. A chegada do atleta conta com o aval de Rogério Ceni. O técnico são-paulino queria mais um jogador para a criação de jogadas.

O vínculo do uruguaio terá a obrigação de compra em caso de objetivos atingidos — o número de jogos está em pauta, conforme apurado pela reportagem. O jogador fica à disposição do clube já para as primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A estreia do time no torneio será na próxima quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), contra o Tigre (ARG), fora de casa.

Michel Araújo tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2024. Comprado pelo clube em 2020, ele tem 56 partidas com as cores do time. No período, marcou três gols e se responsabilizou por quatro assistências.