São Paulo encaminha venda de Rigoni a clube da MLS por US$ 4 milhões

O São Paulo está muito perto de vender Emiliano Rigoni para o Austin FC, dos Estados Unidos. O argentino de 29 anos será adquirido por US$ 4 milhões (R$ 21,5 milhões na cotação atual), sendo US$ 2 milhões (R$ 10,75 milhões) pagos imediatamente e o restante – os mesmos US$ 2 milhões (R$ 10,75 milhões) – em janeiro de 2023.

A negociação está apalavrada entre os dois clubes e deve ter um desfecho positivo nos próximos dias. A informação sobre a venda do argentino por parte do Tricolor paulista foi inicialmente divulgada pela ESPN Brasil e confirmada pela GOAL.

O meia-atacante argentino tem contrato no Morumbi até dezembro de 2024. A saída foi acertada pelo fato de o estrangeiro ficar fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni.

Ele não vinha jogando com frequência pela equipe — a sua última aparição como titular foi no empate por 0 a 0 com o Juventude, em 26 de junho passado. Nesta temporada, ele fez 32 jogos, sendo 21 saindo da condição de suplente, e somou 1.329 minutos. No período, fez dois gols e deu três assistência.

Emiliano Rigoni foi adquirido por R$ 22,6 milhões pelo São Paulo. O argentino deixou o Elche, da Espanha, para defender as cores da equipe comandada por Hernán Crespo à época, que indicou sua contratação ao clube do Morumbi. Sob o comando de Rogério Ceni, o jogador não teve a mesma sorte e acabou perdendo posições na briga por uma vaga.