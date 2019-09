São Paulo encaminha venda de Morato ao Benfica por 27 milhões

Tricolor Paulista encaminha saída de zagueiro das divisões de base para o Benfica. Portugueses pagarão seis milhões de euros por 85% dos direitos

O encaminou a venda de Morato ao por seis milhões de euros (R$ 27,3 milhões na cotação atual).

O valor pago pelos portugueses é referente a 85% dos direitos econômicos do zagueiro de 18 anos. Os outros 15% do jogador ainda não têm definição. As partes devem definir a situação nas próximas horas.

O desejo do Benfica em contar com o defensor já existe há algumas semanas. No entanto, nas últimas horas, o acerto ficou próximo e o anúncio deve acontecer nas próximas horas.

Não há pressa em relação ao negócio, porque a janela de transferências de se encerra somente em 20 de setembro.

Enquanto o São Paulo quer ficar com 15% dos direitos de Morato, o Benfica quer dar 15% de uma venda futura. No momento, é o único entrave antes de o negócio seja fechado. Mesmo assim, há otimismo de ambas as partes para que o desfecho seja positivo, por acreditarem que será algo simples de equalizar.