São Paulo encaminha renovação com Luciano até o fim de 2024

O São Paulo encaminhou a renovação contratual de Luciano até o fim de 2024. O clube e o atacante têm um acordo verbal para a manutenção do atleta por mais duas temporadas no Morumbi — seu atual compromisso se encerra no fim deste ano.

As partes chegaram a um acordo sobre a parte financeira e o tempo de contrato nos últimos dias. O atleta de 28 anos deve ter a multa rescisória para o exterior mantida — a anterior é de 40 milhões de euros (R$ 226,23 milhões na cotação atual).

O atleta disputa a sua terceira temporada pelo São Paulo em 2022. Ele chegou ao clube em 2020 e, até agora, soma 77 jogos, com 31 gols e nove assistências. A sua renovação conta com aval do departamento de futebol e da comissão técnica de Rogério Ceni.

Luciano foi contratado pelo Tricolor paulista a pedido de Fernando Diniz. O técnico foi o responsável por solicitar a sua contratação em agosto de 2020. À época, o técnico conseguiu a liberação do atleta que estava em baixa no Grêmio.

A informação sobre a renovação de Luciano com o São Paulo foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.