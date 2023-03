Sao Paulo encaminha renovação de Talles Wander com multa de € 50 milhões para jovem atacante

Atacante acertou todos os detalhes com o Tricolor e poderá ser utilizado no time profissional após a renovação

Talles Wander está à espera da assinatura de sua renovação com o São Paulo. Artilheiro do Tricolor na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante tem todos os detalhes certos com o clube para assinar o seu novo vínculo, como soube a GOAL.



O novo contrato de Talles com o Tricolor Paulista será válido por três temporadas. Se protegendo do assédio de clubes da Europa, o São Paulo estipulou uma multa na casa dos 50 milhões de euros (R$ 275 milhões) no novo contrato.



Vale ressaltar que o atual contrato do centroavante com o clube não é válido na Fifa, isso porque foi assinado por mais de cinco temporadas enquanto era menor de idade. O mesmo aconteceu com Marquinhos, também do São Paulo, que acabou negociado com o Arsenal.



Por conta disso, o São Paulo se precaveu e, até então, não subiu Talles Wander ao profissional. O clube do Morumbi aguarda a assinatura da renovação para lançar o garoto, mesmo com as lesões de Calleri e Erison.