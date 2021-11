São Paulo e Rojas encaminham rescisão antecipada de contrato

São Paulo e Rojas encaminharam uma rescisão antecipada do contrato válido até 31 de dezembro. O equatoriano não estava nos planos da diretoria para 2022. Clube e jogador alinham os detalhes finais para definir o acordo de saída antes do término do vínculo.

Sem jogar desde 11 de outubro, Rojas não tem sido usado pelo técnico Rogério Ceni. Diante da definição de que o equatoriano não permanecerá no elenco do São Paulo na próxima temporada, o próprio jogador e seu estafe também preferiram antecipar a saída para dar um novo passo na carreira em um novo clube, provavelmente fora do Brasil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo



Em maio, Rojas e São Paulo renovaram contrato até dezembro. Nesta temporada, o atacante fez 30 jogos e quatro gols.



Rojas é um entre outros jogadores que vão sair do São Paulo entre o final de 2021 e o começo de 2022, como provavelmente Shaylon, cujo contrato termina em janeiro. Galeano, submetido a uma cirurgia no tornozelo direito, deverá ter o vínculo por empréstimo prorrogado para cumprir a recuperação, pois os atletas não podem sair dos clubes sem estarem aptos a jogar, mas também não deverá fazer parte dos planos da nova temporada.



Em meio à disputa do Brasileirão, o São Paulo planeja a próxima temporada e vai fazer mudanças no elenco. Haverá mais saídas do que entradas de jogadores, diante da falta de dinheiro e da crise financeira. Por isso, o Tricolor não deverá fazer contratações de jogadores renomados ou de alto investimento.