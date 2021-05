São Paulo e Rojas acertam renovação até dezembro

Clube e jogador definem detalhes após pequena novela. Novo vínculo terá possibilidade de nova prorrogação por mais seis meses

São Paulo e Rojas acertaram uma renovação de contrato até dezembro, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses ao término desse período. Houve uma reunião nesta sexta-feira entre as partes que definiu o acordo, após uma pequena novela e desacerto inicial. O equatoriano tinha vínculo até domingo (30). O novo vínculo, inclusive, foi registrado no BID da CBF.

A postura do São Paulo foi de buscar um acordo desde que a parte financeira fosse compatível com o orçamento do clube. O Tricolor entende que a situação de Rojas é atípica, pois o atacante ficou mais de dois anos sem atuar por causa de duas graves lesões até sua volta aos gramados.

"Estamos otimistas e esperamos que ele continue. Mas faremos esforço dentro da nossa responsabilidade financeira. O São Paulo dá passos com investimentos possíveis, porque não posso deixar comprometido o futuro a nivel orçamentário. É um grande jogador, o Crespo gosta muito. Nós gostamos. Mas faremos o possível no limite de responsabilidade. Isso é para todos", disse o presidente Julio Casares, em entrevista coletiva antes da renovação.

Inicialmente, as sinalizações salariais de Rojas não agradaram o São Paulo, mas depois clube e jogador entraram em consenso.

"Espero que ele entenda essa posição. Mais do que isso, o Rojas e o empresário sabem disso: ele estava quase fora do elenco do São Paulo. A partir dos treinamentos com outra metodologia a comissão técnica e o Crespo deram uma grande oportunidade. A diretoria prorrogou no Paulista. Ele estava quase fora e hoje está muito dentro. Vai depender desse entendimento. Faremos o possível e o impossível", afirmou Casares no início da tarde.

Desde que voltou a jogar, Rojas fez quatro gols em 15 jogos. O último deles foi na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, terça-feira, no Morumbi, onde fez um bonito gol com chute de fora da área.

Com Rojas, o São Paulo tem seis estrangeiros no elenco: Rigoni, Rojas, Arboleda, Orejuela, Benítez e Galeano. A CBF permite que cinco estrangeiros sejam relacionados por partida. Éder, com dupla cidadania (brasileiro e italiano), não entra nessa conta.