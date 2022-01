São Paulo e Atlético-MG desistem de negócio, e Douglas Costa vive limbo no Grêmio

Os dois interessados em contratar Douglas Costa, São Paulo e Atlético-MG, desistiram de contar com o jogador no mercado da bola. O Tricolor paulista alegou, na noite dessa quinta-feira (6), que o atleta não respondeu à proposta no prazo determinado. Os mineiros não se manifestaram por meio de nota, mas viram o jogador em uma situação "muito complicada", conforme apurado pela GOAL.

O jogador que pertence à Juventus ficará livre no mercado da bola ao término do vínculo de cessão por empréstimo com o Grêmio, que se encerra em junho deste ano. Mineiros e paulistas queriam a liberação dos gaúchos para depois buscarem um acordo financeiro com o atleta.

Ambos encontraram empecilhos nas tentativas de liberação do Grêmio. O São Paulo chegou a publicar um comunicado informando que desistiu da busca pelo atleta de 30 anos.

"O São Paulo desistiu do Douglas Costa, que em sua carreira acumula passagens com destaque por algumas das principais equipes do mundo, única e exclusivamente porque os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram hoje".

O Atlético-MG, por sua vez, não publicou um comunicado, mas a GOAL apurou que o atleta está fora da lista para 2022. A diretoria crê que a sua situação no Grêmio é muito complicada neste momento e não vale a pena investir em um nome que coleciona problemas, como ele tem feito desde a sua volta ao futebol brasileiro.

Douglas Costa se envolveu ao menos em duas polêmicas por causa de seu casamento. No ano passado, em meio à luta contra o rebaixamento do Grêmio, pediu liberação do clube para se casar. A diretoria negou, e o atleta marcou para 19 de janeiro, quando o elenco gremista já terá se reapresentado para a atual temporada. O presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, disse que não foi consultado sobre liberação por parte do atleta. O Grêmio volta aos treinos na próxima segunda-feira (10).

Inclusive, a sua situação contratual no clube gaúcho depende de uma conversa com a diretoria. O atleta fará reunião com o clube logo que se reapresentar para discutir uma readequação salarial - ele fatura mais de R$ 1 milhão por mês em Porto Alegre.