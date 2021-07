São Paulo e Atlético-GO encaminham empréstimo de Toró

Atacante estava emprestado ao Sport e agora está próximo de se transferir ao Dragão. Tricolor cobra R$ 300 mil de multa atrasada por Jean no negócio

Atlético-GO e São Paulo encaminharam o empréstimo de Toró até o fim do ano. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela Goal. O atacante estava no Sport, com o qual rescindiu contrato, e está próximo de se transferir ao Dragão.

A Goal apurou que o São Paulo cobra do Atlético-GO nesse empréstimo de Toró o pagamento da multa atrasada de R$ 300 mil pela escalação do goleiro Jean contra o Tricolor no Brasileirão de 2020. A quitação desse valor em parcelas entra como contrapartida ao empréstimo de Toró, cujos salários ficam sob responsabilidade do Dragão.

Pela saída antecipada de Toró do empréstimo ao Sport, o São Paulo também entende ter direito a R$ 200 mil de dívida do Leão por uma cláusula no contrato de devolução antecipada.

Promovido ao profissional do São Paulo em 2019, o atacante Toró tem 22 anos. Ele fez dois gols em 13 jogos pelo Sport. No Morumbi, marcou quatro gols em 44 partidas.