São Paulo deve luvas e 4 meses de imagem a Eder e tenta rescisão amigável

O São Paulo tentará a rescisão amigável de Eder, atacante de 35 anos contratado no início desta temporada. A ideia é buscar um acordo com o atleta nos próximos dias. O problema é que o clube tem uma dívida considerável com o jogador. Ele não recebeu quatro meses de direitos de imagem e tampouco luvas por causa da assinatura do compromisso, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria são-paulina confirma a existência de um débito com o ítalo-brasileiro. Entretanto, não dá detalhes sobre o débito. O clube ainda não iniciou as tratativas para a rescisão de seu contrato, mas já o comunicou que tentará a quebra do vínculo nos próximos dias.

Fora dos planos do departamento de futebol e do técnico Rogério Ceni, o atacante ainda tem mais um ano de compromisso no Morumbi. Ele teria um aumento salarial a partir de 2022, conforme apurado pela reportagem. Os valores não são revelados.

A contratação do jogador é vista como um equívoco nos bastidores do São Paulo. A diretoria não ficou satifeita com o rendimento do atacante na atual temporada. Ele fez 29 partidas, com 1.092 minutos em campo, marcando cinco gols e dando duas assistências. O atacante foi titular em 13 jogos somente do time e entrou em campo pela última fez em 17 de novembro passado, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão.

A ideia do São Paulo é utilizar o valor que será economizado a partir dos salários de Eder para buscar novos reforços em 2022. O clube sonha com Douglas Costa e Soteldo para a próxima temporada.

A informação sobre o desejo do São Paulo de rescindir com Eder foi inicialmente publicada pelo blog do Menon e confirmada pela GOAL com três fontes distintas.