São Paulo descarta chileno Erick Pulgar, oferecido ao clube

Fiorentina quer receber 4 milhões de euros pela liberação do volante de 28 anos. Valor está fora dos padrões do Tricolor paulista

O volante Erick Pulgar, que teve conversas com Corinthians e Flamengo no mercado da bola, também foi oferecido ao São Paulo. O clube, no entanto, não se empolgou com a situação, como soube a GOAL.

O atleta chileno, que pertence à Fiorentina, foi apresentado à diretoria são-paulina por intermediários. O nome até agradou ao departamento de futebol. Contudo, as cifras envolvidas em uma possível negociação fizeram o clube descartá-lo.

A Fiorentina quer receber 4 milhões de euros (R$ 22,4 milhões na cotação atual) para liberar o atleta na atual janela de transferências. O valor está acima do padrão financeira são-paulino. O clube não teria condições de desembolsar o montante para adquirir o atleta de 28 anos.

Pulgar tem contrato com a Fiorentina até junho de 2023. Em seu último ano de contrato, o atleta não deve permanecer no clube nesta temporada europeia. A ideia dos italianos é negociá-lo no mercado da bola.

O Corinthians chegou a fazer uma proposta por Erick Pulgar. Os paulistas se dispuseram a pagar 1,5 milhão de euros (R$ 8,4 milhões) pelo jogador, mas a proposta foi recusada pelos estrangeiros.

O atleta também foi oferecido ao Flamengo, que ainda não se posicinou sobre a situação. Os agentes de Pulgar são os mesmos de Arturo Vidal, que se acertou com o clube no mercado da bola.

Na última temporada, foi emprestado ao Galatasaray, onde fez apenas 11 jogos. Com a camisa do time italiano, onde está desde a temporada 2019/2020, tem 82 jogos e anotou oito gols.