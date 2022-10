São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão sub-20

Clássico paulista será disputado nesta quarta-feira (19), pelo jogo de ida da semi do Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar ao vivo na inte

Clássico paulista na área! São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Enquanto o Corinthians eliminou a Ferroviária por 5 a 0 no placar agregado nas quartas de final, o São Paulo deixou para trás a Ponte Preta por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Leandro; Brian, Ythallo, Belém e João Douglas; Negrucci, Léo Silva, Palmberg, Pedrinho, João Adriano e Talles Wander.

Escalação do provável CORINTHIANS: Kauê; Renato Santos, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Breno Bidon, Zé Vitor, Matheus Araújo e Kayke; Pedrinho e Higor.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Arena Barueri – Barueri, SP

• Arbitragem: GUSTAVO HOLANDA (árbitro), RAPHAEL DE ALBUQUERQUE e DIOGO CRUZ (assistentes), PAULO RICARDO (quarto árbitro)