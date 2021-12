São Paulo conta com Rogério Ceni como técnico para 2022

O São Paulo conta com Rogério Ceni como técnico do time para 2022. A GOAL ouviu de diferentes fontes do clube que o treinador faz parte do planejamento para a próxima temporada e não partirá da diretoria qualquer decisão de mudança. Ou seja, dependeria do próprio Ceni uma atitude para sair.

O clube tem Rogério Ceni como treinador do próximo ano mesmo após o tom adotado na entrevista coletiva depois da vitória por 3 a 1 sobre o Juventude que eliminou o risco de rebaixamento do São Paulo no Brasileirão. Na ocasião, em diferentes momentos nos quais foi questionado sobre 2022, Ceni evitou falar do próximo ano, fez agradecimentos gerais e deu brecha para interpretação de uma possível despedida (veja alguns trechos no vídeo abaixo).

Rogério Ceni fez agradecimentos após garantir a permanência do São Paulo na Série A. Falou em noites mal dormidas e que aceitou o desafio porque era o SPFC.

Em diferentes momentos nos quais foi perguntado sobre 2022 o técnico desviou e falou do presente.

Tom de despedida? pic.twitter.com/mpEnORP9K0 — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 7, 2021

As palavras de Rogério Ceni surpreenderam pessoas do clube internamente. Não se esperava um tom de possível saída neste momento. O desgaste do técnico pelo vínculo de ídolo e relação de mais de 25 anos com o São Paulo e o fator emocional pelo que representaria um inédito rebaixamento na história dele e do Tricolor foram vistos como possíveis motivações para as declarações.

De qualquer maneira o São Paulo entende que Rogério Ceni busca o que todo treinador vencedor deseja: condições para ganhar. E a grave crise financeira, com dívida de quase R$ 700 milhões, e a falta de dinheiro para contratações pesam contra. O técnico disse em outras ocasiões que a situação é crítica e que o torcedor terá de entender o momento. Uma das carências, por exemplo, vistas no elenco é a falta de pontas velocistas e desequilibrantes no um contra um, mas não há fôlego para investir. O clube, inclusive, se vê em situação mais complicada financeiramente para buscar reforços do que no início de 2021.

Apesar da recente entrevista de Rogério Ceni, a maneira como o técnico trabalhou na reapresentação no CT da Barra Funda, na última terça-feira, de olho no América-MG, adversário de quinta-feira, de certa forma tranquilizou o ambiente.

Com mais dúvidas do que certezas para 2022, o São Paulo encerrará sua temporada nesta quinta-feira, às 21h30, pela última rodada do Brasileirão.