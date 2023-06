São Paulo x Comercial-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela segunda fase do estadual sub-20; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Comercial-SP se enfrentam na tarde desta sexta-feira (30), a partir das 15h (de Brasília), no Rochdalão, em Osasco, pela estreia do Grupo 18, pela segunda rodada da segunda fase do Paulistão da categoria. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Paulistão, no YouTube.

Ainda sem perder no Campeonato Paulista sub-20, o São Paulo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 10, com 24 pontos e um aproveitamento de 80% (foram sete vitórias e três empates), enquanto na rodada de estreia da segunda fase bateu o RB Bragantino por 3 a 2.

Do outro lado, o Comercial-SP chega embalado com a vitória sobre o Lemense por 3 a 0. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo 3, com 18 pontos, três a menos que o líder Botafogo-SP. Até aqui, soma seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Felipe Preis; Maik, Ythallo, Andrade e Luís Felipe; Cauã Lucca, Mateus Amaral, Luiz Henrique, Newerton, Caio e Talles Wander. Técnico: Menta.

Comercial-SP sub-20: Poleone; Erick, Igor Morais, Enzo, Bruno Calegari, Gabriel Chiari, João Victor, Israel João Ribeiro, Nathan Zamith e Pedro Santos. Técnico: Juninho.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Comercial-SP

Sem desfalques confirmados.

