Tricolor paulista fechou o grupo com os dez reforços que chegaram nos primeiros quatro meses do ano e só deve voltar ao mercado em julho

O São Paulo descarta fazer contratações na atual janela de transferências, que se encerra em 20 de abril por causa do aditivo criado pela CBF. O clube até reconhece algumas carências no elenco, mas evitará novos gastos no mercado da bola, como soube a GOAL.

A reportagem apurou que a questão financeira é o fator que impede investimentos por parte da diretoria nesta primeira janela do futebol brasileiro. Há a possibilidade de buscar um lateral esquerdo a partir da próxima janela de transferências, entre 3 de julho e 2 de agosto.

O clube fez dez contratações para a atual temporada — o último reforço foi o meio-campista Michel Araújo, que chegou ao Morumbi por empréstimo do Fluminense e assinou até dezembro de 2024.

O técnico Rogério Ceni foi informado pela diretoria que não haverá novas contratações na atual janela de transferências. O clube até entende que há necessidade de buscar um lateral esquerdo, mas descarta pagar por um atleta para a posição. Jamerson, que foi para o Coritiba, era o predileto da cúpula para a posição.

Os reforços do São Paulo na atual janela de transferências foram o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o lateral esquerdo Caio Paulista, os meio-campistas Jhegson Méndez, Wellington Rato e Michel Araújo e os atacantes Pedrinho, Marcos Paulo e David.