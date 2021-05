São Paulo avança e fica próximo de renovar com Arboleda

Tricolor confia em acertar novo vínculo com jogador por três anos e meio nos próximos dias. Acordo atual vale até junho de 2022

O São Paulo negocia de forma avançada uma renovação de contrato com Arboleda até dezembro de 2024. O clube vê a conversa com o zagueiro em alto nível e confia que vai fechar o novo vínculo por três anos e meio nos próximos dias.

A negociação com Arboleda é encarada com otimismo no São Paulo há algum tempo. Recentemente, o clube renovou os contratos de Luan (2023), Reinaldo (2022) e Rodrigo Nestor (2024).

Frequentemente convocado pela Seleção do Equador, Arboleda fez três gols em 16 jogos pelo São Paulo nesta temporada.

Atualmente com contrato até junho de 2022, Arboleda é titular da defesa do time de Hernán Crespo. O defensor atua ao lado de Miranda e Léo numa linha de três zagueiros.