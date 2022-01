São Paulo avança aos poucos e vê Soteldo muito distante

O São Paulo tem cautela no assunto Soteldo. A informação neste sábado (8) é de avanço nas conversas com o Toronto, mas ainda muito distante de concretizar uma contratação, segundo apuração da GOAL.

O Tricolor tenta buscar um modelo de negócio que não o faça sair do seu orçamento, mas considera prioridade a contratação de um ponta como Soteldo. Uma das possibilidades é um empréstimo com compra de 50% dos direitos caso o venezuelano atinga uma determinada performance esportiva.

Ao longo desta semana, os sinais sobre a negociação com Soteldo no São Paulo foram de que as conversas estavam iguais e longe de um desfecho positivo.

No fim de dezembro, o diretor de futebol Carlos Belmonte disse o seguinte sobre a negociação, em entrevista ao "BandSports".

"Tivemos informação de que Toronto tinha intenção de emprestar. Fizemos contatos. Conversando com Toronto soubemos que não havia intenção de emprestar, apenas saída definitiva. A partir daí esfriou um pouco. Não estamos descartando completamente o Soteldo, porque criamos uma relação muito boa com o Toronto. Temos conversado sobre outras possibilidades. Não houve nenhuma consulta do Toronto sobre Nestor. Acho Soteldo um grande jogador".

Até o momento o São Paulo contratou Rafinha, Jandrei, Alisson e Patrick para 2022.