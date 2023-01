São Paulo autoriza agente a tentar liberação de David no Inter

Tricolor paulista segue interessado na contratação do atacante de 27 anos por empréstimo. Negócio ainda não avançou

O São Paulo autorizou o agente André Cury a tentar a liberação de David no Internacional. O empresário é o responsável por discutir com o presidente Alessandro Barcellos o possível empréstimo do atacante de 27 anos, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista tenta o empréstimo gratuito do atleta a pedido do técnico Rogério Ceni. O Colorado, no entanto, quer uma compensação financeira para deixar o jogador ir ao Morumbi. As tratativas ainda estão longe de um desfecho.

O São Paulo está disposto a pagar os salários do atleta — avaliado em R$ 400 mil mensais — durante o período de cessão. No entanto, não gostaria de ter um novo gasto para conseguir a liberação do jogador.

As tratativas para a chegada de David ao CT da Barra Funda acontecem desde o fim do ano passado. O Tricolor paulista é o principal interessado em contar com o atacante no mercado da bola, mesmo que o Coritiba tambémtenha apresentado interesse em levá-lo para o Couto Pereira .

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), Rogério Ceni reforçou que precisa do atacante no Morumbi: "Precisamos de um jogador de força, e muito se fala no David. Trabalhei com David no Cruzeiro e ele foi vendido para o Fortaleza. Coloquei ele para jogar no Fortaleza, e ele foi vendido para o Internacional. É questionado, mas preciso de um jogador com essas características".

"Se a diretoria encontrar uma solução mais barata e tão boa quanto, ou ainda melhor, ótimo. Logicamente que a direção é respeitada. Nem sei quais valores estão sendo negociados com o Inter, mas, por exemplo, se o Lucas Moura resolver vir pelo mesmo valor do David, aceitamos", acrescentou em tom de brincadeira.

David tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2025. No primeiro ano do vínculo, não teve muito espaço na equipe, somando 1.968 minutos em campo. No período, fez dois gols e deu duas assistências.