São Paulo atropela o Oeste: Pato desencanta e Daniel Alves iguala recorde

Vitória elástica acaba com jejum do atacante são paulino; camisa 10 do Tricolor faz dois gols pela primeira vez desde 2006

O fez uma ótima partida na tarde deste sábado de carnaval e não deu chances para o Oeste: 4 a 0 para o Tricolor Paulista com dois gols de Alexandre Pato e dois gols de Daniel Alves. O atacante ainda deu uma assistência e foi um dos melhores em campo.

Os gols de Pato representam para ele uma quebra de um enorme jejum: foram 196 dias sem balançar as redes. Na verdade, ele até fez gols contra o , mas foram erradamente anulados. Desta vez, os dois gols valeram. O último gol validado do camisa 7 tricolor havia sido em 10 de agosto de 2019, contra o .

Para Daniel Alves, os dois gols representaram uma marca histórica na carreira do jogador mais vitorioso do futebol: foi apenas a segunda vez que ele marcou duas vezes na mesma partida. A primeira vez que ele conseguiu o feito foi em 2006, quando ainda vestia a camisa do . Naquela oportunidade, o lateral/meio-campista ajudou o time a vencer o Grasshoppers, da , também por 4 a 0.

Por fim, este foi o maior placar que Fernando Diniz conseguiu construir no comando do São Paulo. Antes, sob seu comando, o maior placar havia sido um 3 a 0 contra a , em novembro do ano passado. Também contra a , havia sido a última vez que o Tricolor do Morumbi marcara quatro vezes, na vitória por 4 a 0 em julho de 2019.

A vitória elástica foi muito importante para o time e para o treinador, criticados pela falta de gols da equipe neste início de temporada. O São Paulo agora lídera o grupo C do , com 12 pontos e nove gols marcados em sete partidas.