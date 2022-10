São Paulo aprova Gatito, mas condiciona negociação à vaga na Libertadores

Goleiro de 34 anos é considerado caro no Morumbi. Embora esteja perto do fim do contrato, ele tem salário elevado para os padrões adotados no Tricolor

O São Paulo avalia a contratação de um goleiro para 2023. O clube e o técnico Rogério Ceni, porém, só iniciarão tratativas ao fim do Campeonato Brasileiro. A cúpula espera a definição sobre uma possível classificação para a Libertadores para conversar com os alvos no mercado da bola. Gatito Fernández, hoje no Botafogo, é um nome que agrada em caso de participação na principal competição do continente. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

A questão financeira é o que mantém a diretoria em dúvida. O departamento de futebol já definiu nomes para os dois cenários possíveis: vaga na Libertadores ou classificação para a Sul-Americana. O goleiro paraguaio do Botafogo só deve se tornar alvo em caso de ida para a principal competição da América do Sul.

Embora fique livre no mercado da bola em 31 de dezembro de 2022, Gatito Fernández é considerado um goleiro caro nos bastidores do Morumbi. O clube sabe que o salário do estrangeiro é elevado e que demandaria um bom investimento na remuneração para convencê-lo na mudança para o Tricolor paulista.

O Botafogo tenta a renovação contratual com Gatito Fernández, de 34 anos, no mercado da bola. As tratativas, no entanto, estão travadas desde o fim de setembro. O clube e o jogador não chegaram a um acordo sobre a permanência em General Severiano para a próxima temporada.

O goleiro paraguaio chegou ao Botafogo em 2017. Esta é a sexta temporada pelo clube carioca. Em 2022, soma 39 partidas, todas na condição de titular, e 50 gols sofridos. Ele é tratado como peça fundamental no elenco comandado pelo português Luís Castro.

Goleiro de saída?

Getty Images

A possível contratação de Gatito Fernández culminará na eventual saída de um goleiro. Hoje, a comissão técnica de Rogério Ceni conta com três atletas para a posição: Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto.

Os dois primeiros — Felipe Alves e Jandrei — têm contratos até o fim de 2023. O vínculo de Couto se encerra em dezembro de 2024. A diretoria está disposta a liberar um dos dois atletas mais experientes — Felipe Alves e Jandrei —, especialmente pela questão salarial.

Ainda não há definição sobre o nome do goleiro que deixaria o Morumbi em caso de contratação de Gatito Fernández. Felipe Alves tem atuado como titular absoluto da equipe nesta reta final de temporada. Nas últimas cinco atuações em que ambos estavam à disposição, ele foi o escolhido de Rogério Ceni.

A última partida de Jandrei como titular foi o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, Felipe Alves não poderia entrar em campo. O goleiro chegou ao clube depois do prazo de inscrição para o torneio.