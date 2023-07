São Paulo aguarda resposta de Lucas Moura nesta segunda-feira; atacante não tomou decisão

Atacante tem proposta para assinar contrato até dezembro de 2023; ele também tem uma oferta para defender time da MLS a partir de janeiro de 2024

Lucas Moura deve dar uma resposta ao São Paulo nesta segunda-feira (31) sobre a oferta enviada pela diretoria. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem com duas fontes distintas. O jogador ainda não tomou uma decisao sobre o futuro, como soube a GOAL.

As tratativas são para que o atleta assine contrato até o fim de 2023 — ele avalia uma proposta para firmar compromisso com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, a partir de janeiro do próximo ano. A oferta são-paulina foi enviada no decorrer da última semana, e o jogador avisou que iria respondê-la até esta segunda-feira.

O atacante de 30 anos pondera algumas questões sobre um retorno ao Brasil. Ele teme questões de segurança em uma eventual volta e tem predileção pela sequência no exterior — está fora do país desde 2013, quando deixou o Morumbi para jogar no Paris Saint-Germain.

O retorno ao São Paulo é avaliado cuidadosamente por Lucas Moura ao lado de estafe e família. A resposta deve ser dada à diretoria até esta noite. Em que pese a questão particular ser um ponto negativo, ele sabe que esta é a maior chance de jogar futebol nos próximos cinco meses — clubes do exterior dificilmente aceitariam a participação do jogador em um período tão curto.

O atacante está livre no mercado da bola desde que deixou o Tottenham, clube que defendeu nos últimos cinco anos. A saída foi ao término do contrato, em julho de 2023.