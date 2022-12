São Paulo adia reunião por contratação de David, do Inter

Encontro para definir o futuro do atacante deve acontecer nos primeiros dias de janeiro. Ele já aceitou oferta do Tricolor e tenta liberação do Inter

O São Paulo adiou a reunião para acertar a contratação de David, atacante que pertence ao Internacional. O encontro aconteceria esta semana, mas será entre os dias 2 e 3 de janeiro, como soube a GOAL.

O empresário André Cury é quem se encontrará com a diretoria do São Paulo para ajustar os detalhes da negociação do atacante de 27 anos. Ele atua como intermediário nas tratativas para a ida do atleta ao Morumbi.

A melhor proposta apresentada até o momento foi do Tricolor paulista. Coritiba e Fortaleza também tentaram acordo pelo atacante, mas não obtiveram êxito.

O negócio entre São Paulo e Internacional deve acontecer por empréstimo, conforme apurado pela reportagem. O atleta, que tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2025, deve assinar até o fim do ano seguinte com o Colorado.

A saída de David é dada praticamente como certa nos bastidores do Beira-Rio. O técnico Mano Menezes não conta com o jogador, que recebe cerca de R$ 400 mil por mês no clube. Ele é dono de um dos maiores salários da equipe gaúcha.