São Luiz x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pelo jogo de ida das quartas do estadual sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

São Luiz e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 15h (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, na cidade de cidade de Ijuí, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Invicto, o Grêmio chegou às quartas de final do Gauchão após terminar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 21 pontos e aproveitamento de 100%. Enquanto isso, o São Luiz ficou em quarto lugar no Grupo A, acumulando oito pontos e registrando duas vitórias, dois empates e três derrotas até o momento.

Prováveis escalações

Grêmio sub-20: Wendel; Lucas Kawan, João Ramos, Viery, José Guilherme, Ronald, Caio Araújo, Jefinho, Pedro Clemente, Nathan Fernandes e Lian.

São Luiz sub-20: Rena; Erick, Gabriel Alex, Caetano, Diego, Danilo Palanicki, Kaique, Matheus Schwerz, Ricardo, Romulo e Gustavo. Técnico: Anderson Dahmer.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?