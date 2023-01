São Joseense x Athletico ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela quinta rodada do Estadual; veja como acompanhar na internet

São Joseense e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste sábado (28), no Pinhão, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, e do Furacão Live, na internet.

Buscando manter o aproveitamento de 100% para seguir na liderança do Paranaense, o Athletico-PR venceu o Rio Branco, Aruko, Maringá e Foz do Iguaçu, enquanto o São Joseense, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto (três derrotas e um empate), mira na primeira vitória do torneio.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra pode promover os retornos de Vitinho, Erick e Canobbio, poupados na vitória sobre o Foz do Iguaçu no meio da semana.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Canobbio, Pablo e Vitinho. Técnico: Paulo Turra.

Escalação do provável São Joseense: Gabriel Leite; Anderson Tanque, Renato Ferraz, Murilo e Ricardinho; Juliano Fabro, Carlos Alberto e Willyan Sotto; Thiago Primão, Gabrielzinho e Messias. Técnico: Zé Roberto.

Desfalques

São Joseense

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Mycael e Vitor Roque disputam o Sul-Americano sub-20, e Marcelo Cirino no DM, são desfalques certos.

Quando é?