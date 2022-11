São José x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

São Paulo busca a liderança do Campeonato Paulista feminino na última rodada da primeira fase; veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando pela liderança do Campeonato Paulista feminino, o São Paulo, com um ponto a menos que o líder Palmeiras, encara o São José nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase do estadual feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

Com 24 pontos e já classificado à semifinal do Paulistão feminino, o São Paulo chega na última rodada da primeira fase em busca da liderança antes de começar os confrontos das semifinais. Até o momento, a equipe registra oito vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, o São José, em nono, com oito pontos, vem de derrota para o Taubaté por 1 a 0 na última rodada. No total, registra duas vitórias, dois empates e seis derrotas nos 10 jogos disputados.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo feminino: Carlinha; Fê Palermo, Pardal, Thais, Dani, Formiga, Maressa, Vitória Yaya, Micaelly, Aline e Naná.

Escalação do provável São José feminino: Rosany; Karen (Thainá), Leticia, Hilda, Jucelia (Larissa), Juliana, Karla (Andressa), Vitoria, Sara, Evellyn (Rafaela) e Luciene.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP